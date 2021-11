Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Edewecht: Zeugen gesucht nach Garagenbrand in der vergangenen Nacht +++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, 26. November 2021 gegen 01:55 Uhr, ist es im Ortszentrum von Edewecht in der Bahnhofstraße zu einem Garagenbrand gekommen. Als die Freiwillige Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei am Brandort eintrafen stand die Garage bereits in Vollbrand. Die Garage wurde als Lagerraum für eine ortsansässige Firma genutzt. Die Freiwilligen Feuerwehren Edewecht und Osterscheps waren mit 8 Fahrzeugen und 35 Feuerwehrkameraden vor Ort und löschten den Brand mit Löschschaum und Wasser. Die polizeilichen Ermittlungen zur Ursachenfeststellung sind angelaufen. Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag von der Polizei eingeschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Brand geben kann, der möge sich bitte unter der Telefonnummer 04488/833-0 bei der Polizei Westerstede oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.

