POL-FR: Lörrach: Zeugensuche nach Verkehrsunfall auf der A98

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall vom Mittwoch, 05.05.2021, auf der A 98 bei Lörrach sucht die Polizei Zeugen. Gegen 08:50 Uhr war ein 57-jähriger Citroen-Fahrer an der Anschlussstelle Lörrach-Ost auf die A 98 in Fahrtrichtung Weil am Rhein aufgefahren. Er wechselte auf den linken Fahrstreifen, um zwei vorausfahrende und ebenfalls einfahrende Lkws zu überholen. Der Autofahrer setzte seinen Überholvorgang fort, obwohl ein Baustellenfahrzeug den Verkehr auf den rechten Fahrstreifen umleitete. Beim Einscheren kurz vor diesem Baustellenfahrzeug kam es dann zum Streifvorgang mit dem zweiten Lkw. Der Autofahrer habe danach noch versucht, den Lkw-Fahrer auf den Unfall aufmerksam zu machen. Dieser setzte jedoch seine Fahrt fort. Das Kennzeichen des Tankaufliegers am Lkw ist bekannt. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden (Kontakt 07621 9800-0).

