Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Autofahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Eine Autofahrerin ist am Mittwochmorgen, 12.05.2021, in Lörrach leicht verletzt worden. Gegen 07:45 Uhr hatte ein 53-jähriger Autofahrer die Absicht, aus der Wallbrunnenstraße in die bevorrechtigte Belchen-/Brühlstraße einzufahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer herannahenden 27-jährigen Autofahrerin. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu, welche in einem Krankenhaus ambulant versorgt wurden. Der entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 7500 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell