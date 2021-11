Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Westerstede - Verkehrsunfallflucht ++

Bereits am Freitag, den 26.11.2021, kam es im Zeitraum von 21:00 Uhr bis 21:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Am Röttgen in Westerstede. Laut Zeugenaussagen befuhr ein roter PKW Opel die Straße Am Röttgen in Richtung Lange Straße und kollidierte mit dem Außenspiegel eines am Straßenrand geparkten PKW VW. Das Kennzeichen des verursachenden PKW konnte nicht vollständig abgelesen werden. Die Fahrzeugführerin entfernte sich anschließend vom Unfallort. Hinweise werden bei der Polizei in Westerstede unter 04488/833-115 entgegengenommen.

