Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Einbruch in ein Autohaus++

Oldenburg (ots)

Am 28.11.2021 gegen 11.30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass es zu einem Einbruch in / aus einem Autohaus in Edewecht, Hauptstraße, gekommen ist. Die vorläufigen Ermittlungen vor Ort haben ergeben, dass die unbekannte Täterschaft in dem Zeitraum vom 27.11.2021, ab 16.00 Uhr, bis zum 28.11.2021 bis 00.00 Uhr in ein rückwärtiges Lager eingedrungen sind und aus diesem eine unbekannte Anzahl von Felgen und Reifen entwendet haben. Die Täterschaft konnte sich nach der Tatausführung unerkannt und in unbekannte Richtung entfernen. Die Schadenshöhe, respektive der Zeitwert des Diebesgutes, ist aktuell unbekannt, dürfte aber von hohem Wert sein. Zeugen, die in dem benannten Zeitraum relevante Beobachtungen, hier vor allem zu verdächtigen Personen und fremden Transportfahrzeugen, gemacht haben, mögen sich bitte bei der Polizei Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403 927 115 melden.

