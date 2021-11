Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berg (Pfalz) - Einbruch in Zollpavilion

Berg (Pfalz) (ots)

Berg (Pfalz); Unbekannte Täter verschafften sich am 16.11.2021 um 02:25 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Zollpavillion in der Hagenbacher Straße. Die Täter, die vorwiegend Zigaretten und Bargeld entwendeten, wurden beim Verlassen des Hauses von einem Zeugen beobachtet. Die Täter konnten jedoch unmittelbar in einem schwarzen PKW in Richtung Frankreich flüchten. Ein Zusammenhang mit dem in der gleichen Nacht stattgefundenen Einbruch in Schweigen-Rechtenbach ist anzunehmen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell