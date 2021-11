Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - PKW entwendet und wieder zurückgebracht

Kandel (ots)

Kandel; Mit einem ganz mysteriösen Sachverhalt sahen die Polizeibeamten sich am 15.11.2021 konfrontiert. Der 27-jähriger Anzeigenerstatter teilte mit, dass er sein Fahrzeug, BMW 5er Reihe, weiß, am 14.11.2021 um 16:00 Uhr in der Röntgenstraße parkend abgestellt hatte. Als er am 15.11.2021 um 07:00 Uhr zurück zu dem Fahrzeug kam, stand es verändert in der Parklücke. Nachweislich dürften ca. 80km mit dem Fahrzeug zurückgelegt worden sein. Aus dem Innenraum wurden persönliche Gegenstände, die später im Ortsbereich Steinweiler aufgefunden wurden, entwendet. Im Fahrzeuginnenraum konnten Spurenträger des unberechtigten Nutzers sichergestellt werden. Die Auswertung hierzu dauert an. Der unbekannte Nutzer muss das Fahrzeug mit einem im Fahrzeug befindlichen Zweitschlüssel genutzt haben.

