Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - In Kellerraum eingebrochen

Kandel (ots)

Kandel; Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht auf den 15.11.2021 gewaltsam Zugang zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Wasserturm". Hier wurden mehrere Parzellen aufgehebelt und mehrere Schränke durchwühlt.

