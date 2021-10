Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Unfall an Ampelkreuzung - eine leichtverletzte Person

Heidelberg-Kirchheim (ots)

Am Dienstagvormittag um 11 Uhr kam es in der Speyerer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem eine 33-jährige Frau leicht verletzt wurde. Ein 43-jähriger Mann fuhr mit seinem PKW stadtauswärts in Richtung Schwetzingen und hielt an der von gelb auf rot umschaltenden Ampel auf Höhe des Stückerwegs an. Eine 42-jährige Seat-Fahrerin bemerkte zwar, dass das Fahrzeug des 43-Jährigen vor ihr anhielt, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf dessen Heck auf. Dabei erlitt die 33-jährige Beifahrerin des 43-Jährigen leichte Verletzungen. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell