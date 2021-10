Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim

Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkene Autofahrerin durch 24-Jährigen gestoppt

Schriesheim (ots)

Am Dienstagabend gegen 21:15 Uhr stoppte auf der L536 am Westportal des Branichtunnels ein 24-jähriger Autofahrer eine völlig betrunkene 56-jährige Audi-Fahrerin und hinderte diese bis zum Eintreffen der Polizeibeamten am Weiterfahren. Der 24-Jährige war im Branichtunnel in Fahrtrichtung Wilhelmsfeld unterwegs, als ihm die 56-Jährige als Geisterfahrerin entgegenkam. Er musste eine Notbremsung durchführen, um eine frontale Kollision zu verhindern. Sofort wendete er sein Auto und verfolgte die Frau. Währenddessen konnte er beobachten, wie die Betrunkene erhebliche Schlangenlinien fuhr, woraufhin er sich dazu entschied, die 56-Jährige zu stoppen. Er überholte die Frau kurz nach dem Tunnelausgang und bremste diese aus. In einer Nothaltebucht kamen beide letztlich zum Stehen. Hier hielt der 24-Jährige die Frau bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Sie musste mit zum Polizeirevier Weinheim, wo ihr ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Das Ergebnis hierzu steht noch aus. Der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssen wurden beschlagnahmt.

