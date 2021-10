Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Männer werden handgreiflich

Bereits am Freitag musste die Polizei einen 24-Jährigen in Gewahrsam nehmen.

Ulm (ots)

Gegen 21 Uhr gerieten zwei Männer im Alter von 24 und 39 Jahren in einer Ulmer Spielothek in Streit. Die Polizei kam und nahm die Ermittlungen auf. Mit den Maßnahmen der Beamten zeigte sich der Jüngere nicht einverstanden und wehrte sich. Er kam mit auf die Dienststelle. Dort verbrachte er die Nacht. Die Ermittlungen der Ulmer Polizei zu dem genauen Tathergang und den Hintergründen (0731/1880) dauern an.

