Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim - Rhein-Neckar-Kreis: Vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Dielheim - Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am 16.10.2021 gegen 17:00 Uhr verließ der 31-Jährige Franklin B. die elterliche Wohnung in der Talstraße in Dielheim und wird seitdem vermisst. Die Suche nach dem Vermissten in der näheren Umgebung und an bekannten Hinwendungsorten von Franklin B. verlief bisher negativ.

Franklin B. ist 176 cm groß und wiegt ca. 95 kg. Er trug zuletzt eine ¾ lange, blaue Hose mit Blumenmuster und eine dunkle Sweatjacke mit Kapuze. Er führt möglicherweise ein schwarz-rotes Fahrrad und einen Trolley mit sich.

Ein Foto des Vermissten ist auf dem Fahndungsportal der Polizei einzusehen: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/dielheim-rhein-neckar-kreis-vermisstenfahndung/

Die Polizei bittet Zeugen, die Franklin B. gesehen haben oder Hinweise auf seinen möglichen Aufenthalt haben, sich an die Telefonnummer 0621 174 - 4444 zu wenden

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell