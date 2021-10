Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Mühlheim am Main: Schlag gegen E-Bikediebe; sieben Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Heidelberg/Mühlheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt-Zweigstelle Offenbach sowie der Polizeipräsidien Mannheim und Südosthessen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenbach am Main wurden Haftbefehle gegen sieben Männer im Alter von 23 bis 35 Jahren wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Bandenhehlerei erlassen.

Nachdem am frühen Donnerstagmorgen des 14. Oktober 2021, gegen 4 Uhr, zunächst unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft im Gewerbegebiet des Stadtteils Wieblingen in Heidelberg eingebrochen waren, verluden sie mehr als 50 teils hochwertige E-Bikes in einen Transporter und flüchteten. Der Gesamtschaden belief sich auf über 250.000 Euro.

Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten ins zunächst Leere. Erst die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führten die Fahnder nach Mühlheim am Main. Nach mehrstündigen Aufklärungsmaßnahmen wurde am Samstagnachmittag eine Werkstatt in der Otto-Hahn-Straße durch Kräfte der Polizei Heidelberg und des Kriminaldauerdienstes des Polizeipräsidiums Offenbach durchsucht.

Dabei konnten zahlreiche E-Bikes sichergestellt werden. Fünf von ihnen dürften nachweislich aus dem Einbruch in Heidelberg stammen. Das Diebesgut war teils demontiert und bereits zum Versand verpackt.

Sieben Tatverdächtige wurden vor Ort vorläufig festgenommen. Am Sonntagmittag wurden sie der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht in Offenbach vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt-Zweigstelle Offenbach Haftbefehle gegen alle Tatverdächtigen wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Bandenhehlerei erließ. Anschließend wurden sie in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Kriminaldirektion Offenbach und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Rückfragen zu dieser Meldung richten Sie bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt-Zweigstelle Offenbach.

Offenbach, 19.10.2021, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell