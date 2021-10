Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: unbekannter BMW-Fahrer verursacht Unfall bei Fahrstreifenwechsel und flüchtet - Zeugen gesucht

Mannheim-Oststadt (ots)

Am Montagmorgen, gegen 07:00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter BMW-Fahrer die Viehofstraße in Richtung Hauptbahnhof. Auf Höhe der Stotzstraße wechselte der BMW-Fahrer plötzlich von der linken auf die rechte Fahrspur. Hierbei schnitt er einen 64-Jährigen, der mit seinem LKW in gleicher Richtung unterwegs war. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der 64-Jährige eine Gefahrenbremsung ein. Ein hinter ihm fahrender 25-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr in der Folge mit seinem LKW auf den 64-Jährigen auf. Der BMW-Fahrer flüchtete unterdessen in unbekannte Richtung. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. An beiden LKWs entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem geflüchteten BMW-Fahrer. Verkehrsteilnehmer, die den Unfallhergang beobachtet haben sowie Angaben zu dem gesuchten BMW und dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 174 3310 zu melden.

