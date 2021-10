Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Einbrüche - Zeugen gesucht!

Weinheim (ots)

Am Montag wurden dem Polizeirevier Weinheim zwei Einbrüche gemeldet - in der Weimarer Straße und in der Freudenbergstraße. In der Weimarer Straße verschafften sich der oder die Täter im Zeitraum von Dienstag, dem 12.10.2021, gegen 14:15 Uhr, bis Montag, den 18.10.2021, gegen 14:10 Uhr, über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus, durchwühlten es nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck im Wert von mehr als 4000 Euro. Im Anschluss gelang es dem Täter oder den Tätern unerkannt zu flüchten.

In der Freudenbergstraße lässt sich der Tatzeitraum auf Montag, den 18.10.2021, von 14:00 Uhr bis 20:15 Uhr eingrenzen. Hier stiegen der oder die Täter auf einen Balkon im ersten Obergeschoss, schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Wohnung des Mehrfamilienhauses. Auch hier durchwühlten der oder die Täter die Wohnung und entwendeten Schmuck im Wert von mehr als 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/1003/0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

