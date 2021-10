Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen

Rhein-Neckar-Kreis: Straßenbahn kollidiert mit Auto

Leimen (ots)

Am Montag gegen 20 Uhr kollidierte im Kreuzungsbereich Rohrbacher Straße / Turmgasse eine Straßenbahn mit einem BMW. Der 44-jährige BMW-Fahrer wollte von der Rohrbacher Straße nach rechts in die Turmgasse abbiegen, missachtete eine rote Ampel und übersah eine in gleich Richtung fahrende Straßenbahn. Dem 44-jährige Fahrer der Straßenbahn gelang es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen, weshalb er mit dem BMW zusammenstieß. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro. Der Schienenverkehr war bis 20.40 Uhr blockiert.

