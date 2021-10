Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Unbekannter verursacht unter Alkohol Verkehrsunfall und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Mannheim-Neckarstadt (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag befuhr ein bislang unbekannter Mann mit einem weißen Kleintransporter die Heinrich-Ziller-Straße in Richtung Waldhofstraße, als er auf Höhe einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen am Fahrbahnrand geparkten LKW prallte. An dem Kleintransporter, der in der Folge nicht mehr fahrbereit war, entstand Totalschaden. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher zu Fuß von der Unfallstelle und vertraute sich auf Höhe "Neuer Messplatz" einem ihm unbekannten 23-Jährigen an. Dieser verständigte daraufhin die Polizei. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte ergriff der sichtlich alkoholisierte Unfallverursacher allerdings die Flucht und entfernte sich zu Fuß in Richtung Pettenkoferstraße. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung des Mannes.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, Dreitagebart und dunkle ungepflegte Haare. Er soll zudem mit einer beigefarbenen Jacke mit zwei Aufnähern sowie einer dunklen Hose bekleidet gewesen sein.

Die Höhe des Gesamtschadens wird derzeit auf rund 6500 Euro geschätzt. Das Unfallfahrzeug wurde in der Folge abgeschleppt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, aufgenommen. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Unfallhergang, dem Unfallverursacher sowie dessen weitere Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 33010 zu melden.

