Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Einbruch in der Hutwiesenstraße

Ludwigsburg (ots)

Etwa 2.000 Euro beträgt die Schätzung des verursachten Sachschadens bei einem Einbruch zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Montag, 06:45 Uhr in ein verbundenes Werk- und Wohnstättengebäude in der Hutwiesenstraße in Magstadt. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zum Gebäude und gelangten in den Büro- und Hauswirtschaftstrakt. Bislang ist noch nicht abschließend geklärt, ob etwas gestohlen wurde. Der Polizeiposten Maichingen ist unter Tel. 07031 20405 0 für Zeugenhinweise erreichbar.

