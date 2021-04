Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Scheibe bei Schulgebäude beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag, 21:00 Uhr und Montag, 07:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine Scheibe am Nordgebäude eines Gymnasiums in der Frankenstraße in Sindelfingen. Der Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro wurde vermutlich mit einem Stein oder einer Schleuder verursacht.

Das Polizeirevier Sindelfingen nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07031 697 0 entgegen.

