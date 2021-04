Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8

Stuttgart: Alkoholisiert auf der Autobahn

Ludwigsburg (ots)

Nachdem Verkehrsteilnehmer am Sonntag gegen 16:15 Uhr einen in Schlangenlinien fahrenden Klein-Lkw mit polnischem Kennzeichen auf der A 8 in Richtung München gemeldet hatten und der Fahrer die Autobahn an der Anschlussstelle Möhringen verlassen hatte, stellten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion den Opel auf der B 27 beim Aichtalviadukt fest. Auch ihnen blieb die unsichere Fahrweise nicht verborgen und der 34-Jährige Fahrer wurde zum nächsten Parkplatz gelotst und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,8 Promille. Der 34-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

