POL-LB: Leonberg: Anrufstraftat - Betrüger erbeuten 100.000 Euro

Ein Ehepaar aus Leonberg wurde in den vergangenen beiden Wochen Opfer von Betrügern, die sie auf perfide Art und Weise täuschten und so 100.000 Euro erbeuteten. Die Täter kontaktierten die beiden über 70 Jahre alten Senioren und gaben sich als Mitarbeiter eines Konsulats aus. Anschließend logen sie dem Ehepaar vor, dass der im Ausland lebende Sohn in Schwierigkeiten mit dem Gesetz geraten sei und es diesem auch gesundheitlich schlecht gehen würde. Es gelang den Tätern dann die finanzielle Situation ihrer Opfer zu erfragen und ihnen weiszumachen, dass sie die Lage ihres Sohnes durch Zahlung von Bargeld verbessern könnten. Das Ehepaar ging auf die Forderungen ein. Mehrfach hoben sie größere Bargeldbeträge bei ihrer Bank ab und übergaben diese, auf telefonisch Anweisung hin, am Kölner Bahnhof. Schließlich schöpfte eine Mitarbeiterin ihrer Bank in Leonberg Verdacht. Als das Ehepaar vergangenen Freitag erneut mehrere zehntausend Euro abheben wollte, alarmierte sie die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

