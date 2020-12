Polizei Düren

POL-DN: Motocrossräder aus Garage gestohlen

LangerweheLangerwehe (ots)

In der von Montag 22:00 Uhr bis Dienstag, 11:45 Uhr entwendeten Unbekannte zwei Motocrossräder aus einer Garage in Langerwehe. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstag informierte die Besitzerin einer Garage die Polizei, dass unbekannte Diebe aus ihrer Garage zwei Motocrossbikes gestohlen hätten. Kriminalbeamte suchten den Tatort in der Barbarastraße in Langerwehe auf und stellten fest, dass die Täter das Garagentor aufgehebelt hatten. Die Täter schoben die beiden Motorräder aus der Garage, wobei sie vermutlich ein dort abgestelltes Auto beschädigten. Konkrete Hinweise auf die Täter oder darauf, wie die Maschinen fortgeschafft wurden, liegen der Polizei zurzeit noch nicht vor. Daher werden etwaige Zeugen, die Hinweise auf den Tathergang oder den Verbleib der beiden Motorräder geben können gebeten, sich unter der 02421 949-6425 mit der Polizei Düren in Verbindung zu setzen.

Bei den gestohlenen Motocrossrädern handelt es sich um

1. KTM Modell SX-F in schwarz orange 2. Uscuarad FC 350 in schwarz-weiß

Beide Motorräder sind sogenannte Vollcrossmaschinen, die über einen E-Starter gestartet werden und keine Straßenzulassung besitzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell