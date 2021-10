Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg an der Bergstraße

Großsachsen

Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer spuckt 84-jähriger Autofahrerin ins Gesicht und flüchtet - Zeugen gesucht!

Hirschberg an der Bergstraße (ots)

Am Samstag gegen 15:30 Uhr spuckte ein Radfahrer an einer roten Ampel auf der B3 kurz vor dem Ortseingang Großsachsen einer 84-jährigen Autofahrerin ins Gesicht und flüchtete.

Die 84-Jährige war auf der B3 von Leutershausen kommend in Richtung Großsachsen unterwegs, als ihr der Radfahrer bereits im Rückspiegel auffiel. Er schrie der Autofahrerin aggressiv hinterher und holte diese an einer roten Ampel wieder ein. Hier stoppte er auf Höhe der Fahrertür und brüllte die 84-jährige Frau an. Diese öffnete das Fenster der Fahrertür, woraufhin der Radfahrer der Frau unvermittelt ins Gesicht spuckte. Anschließend flüchtete der Mann. Er war ca. 40 Jahre alt und hatte ein buntes Radtrikot an.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203/61301 beim Polizeiposten Schriesheim zu melden.

