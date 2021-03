Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Dorfgemeinschaftshaus erheblich beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Gorlosen (ots)

Unbekannte Täter haben das Dorfgemeinschaftshaus in Boek bei Gorlosen erheblich beschädigt und dadurch einen geschätzten Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro verursacht. Der Vorfall soll sich den Erkenntnissen zufolge am Donnerstag ereignet haben. Unter anderem wurden zahlreiche zerstörte Fensterscheiben und erhebliche Beschädigungen am Dach des am Sportplatz gelegenen Gebäudes und an den Sanitäranlagen festgestellt. Zudem zerstörten die Unbekannten einen angrenzenden Schuppen. Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Ludwigslust sicherte am Donnerstagabend mehrere Spuren und Beweismittel am Tatort, die nun kriminaltechnisch untersucht bzw. ausgewertet werden. Es wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Bislang hat die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) noch keine Hinweise auf die Täter und bittet deshalb um Zeugenhinweise zu diesem Vorfall.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell