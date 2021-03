Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Nach Supermarktbesuch: Mehrere Straßenräuber überfallen Fußgänger

Bochum (ots)

In den späten Abendstunden des gestrigen 3. März kam es an der Kohlenstraße 190 in Bochum-Weitmar zu einem Raubüberfall auf einen Fußgänger (34).

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte der Bochumer kurz vor 22 Uhr den dortigen Supermarkt verlassen.

Während der 34-Jährige telefonierte, verspürte der Mann plötzlich einen Schlag gegen seinen Kopf. Direkt danach entwendeten vier männliche Personen das Handy sowie das Portemonnaie des Fußgängers.

Anschließend stiegen die Straßenräuber in ein mit zwei Personen besetztes schwarzes Auto, das mit laufendem Motor am Fahrbahnrand stand.

Der Bochumer, der augenscheinlich nicht verletzt worden ist, schätzt das Alter der Straßenräuber auf circa 20 bis 22 Jahre und beschreibt sie als schlanke Südländer.

Mittlerweile hat ein Anwohner das Handy sowie die leere Geldbörse des Bochumers gefunden.

Die Ermittler aus dem Kriminalkommissariat 34 bitten unter den Rufnummern 0234 / 909-8405 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

