Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Trunkenheit im Verkehr durch Drogenbeeinflussung auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Großenkneten

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Mittwoch, 30. Dezember 2020, gegen 12:15 Uhr, einen Sattelzug, der in starken Schlangenlinien auf der Autobahn 29 in Richtung Wilhelmshaven unterwegs war.

Ein Streifenwagen der Autobahnpolizei konnte in Höhe der Tank- und Rastanlage auf den Sattelzug aufschließen und die unsichere Fahrweise per Video dokumentieren. In der anschließenden Kontrolle in einem Gewerbegebiet an der Anschlussstelle Sandkrug wurde unter anderem ein Drogentest durchgeführt. Dieser zeigte eine mögliche Beeinflussung durch Opiate und Kokain an.

Dem 30-jährigen Fahrer aus Bremerhaven musste eine Blutprobe entnommen werden, die Weiterfahrt wurde untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

