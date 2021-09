Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrzeug fährt in Treppengeländer

Lettweiler (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es in der Ortslage Lettweiler am Samstagmorgen gegen 07:00 Uhr gekommen. Am Frühstückstisch hörten Nachbarn einen lauten Knall. Beim Blick aus dem Fenster konnten sie nur noch ein demoliertes Treppengeländer der Nachbarin und einige Trümmerteile auf der Hauptstraße feststellen. Der Fahrer hatte sich mit seinem Fahrzeug, mit dem er augenscheinlich von der Fahrbahn abkam, bereits von der Unfallstelle in Richtung Obermoschel entfernt. Es konnten ein Seitenspiegel und eine Radkappe an der Unfallstelle aufgefunden und sichergestellt werden. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 entgegen. |pilek .

