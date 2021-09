Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigungen

Kusel (ots)

In der Nacht vom Donnerstag, den 09.09.2021; 18:00 Uhr, auf den 10.09.2021; 05:00 Uhr kam es an der Stadtbücherei, Jobcenter sowie an einer Rechtsanwaltskanzlei in der Fritz-Wunderlich-Str. zu Beschädigungen an mehreren Glasscheiben. Bislang unbekannte/r Täter, beschädigte/n hierbei vermutlich mittels Steinen mehrere Glaselemente der Gebäude. Eine genaue Schadenshöhe ist momentan noch nicht bekannt. Hier bittet die Polizei Kusel um Zeugenhinweise, welche zur Ermittlung der/s Täter führen, unter 06381-9190 oder per E-Mail unter pikusel@poilzei.rlp.de |pikus

