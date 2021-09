Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schlägerei auf Kerwe

Münchweiler a.d. Alsenz (ots)

In der Nacht zum Samstag kam es zu zwei Schlägereien zwischen mehreren Kerwegästen. Zu späterer Stunde gerieten drei junge Männer alkoholbedingt in Streitigkeiten, die in einer körperlichen Auseinandersetzung endeten, bei der ein Mann leicht verletzt wurde. Kurze Zeit später kam es zu einer weiteren Schlägerei zwischen zwei Männern. Bei dieser verlor einer der Beteiligten zwei Zähne. Die Schläger wurden von der Polizei vom Gelände verwiesen. Es wird in mehreren Fällen wegen Körperverletzung gegen die Beteiligten ermittelt. |pirok

