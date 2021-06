Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Fahrraddiebstahl

In der Zeit von Samstag, 29. Mai 2021, 18.00 Uhr bis Montag, 31. Mai 2021, 13.30 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zugang zu einem Kellerraum in der Schubertstaße und entwendete ein Damenrad der Marke Gazelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Damme - Diebstahl eines E-Bikes

Am Sonntag, 30. Mai 2021, zwischen 16.30 Uhr und 21.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Kettler (Quadriga EVO) E-Bike, welches bei einem Segler Club in der Dümmerstraße stand. Es wurde zusätzlich an einem dort befindlichen Schild angeschlossen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Damme - Einbruch in Wohnung

Am Montag, 31. Mai 2021, in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 17.00 Uhr verschafften sich unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Großen Straße. Anschließend wurden sämtliche Räume durchsucht und verwüstet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491-99936-0 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Baumaschinen

In der Zeit zwischen Freitag, 28. Mai 2021, 16.00 Uhr bis Montag, 31. Mai 2021, 06.45 Uhr begaben sich Unbekannte auf das Grundstück eines im Bau befindlichen Hauses in der Grafenhorststraße. Hier beschädigten sie zwei Radlader und einen Bagger. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 3000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Visbek - Brand einer Lebensbaumhecke

Am Montagm 31. Mai 2021, um 15.45 Uhr geriet beim Abflammen von Unkraut eine sechs Meter hohe Lebensbaumhecke in Brand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Visbek und mit eigenen Mitteln gelöscht.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 31. Mai 2021, um 18.30 Uhr fuhr ein 21-jähriger Pedelec-Fahrer aus Lohne auf dem Radweg der Lohner Straße in Richtung Steinfeld. Ein 55-jähriger Trike-Fahrer wollte von einem Parkplatz auf die Lohner Straße auffahren und übersah den Pedelec-Fahrer. Es kam Zusammenstoß, bei dem sich der Pedelec-Fahrer leicht verletzte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell