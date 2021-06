Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 29. Mai 2021, zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße Am Hafen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein-/Ausparken einen dort geparkten Seat und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) entgegen.

Bösel- Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Am Montag, 31. Mai 2021, gegen 16.05 Uhr wollte eine 53-jährige aus Bösel mit ihrem E-Bike die Garreler Straße in Richtung Hauptstraße zu überqueren. Hierbei übersah sie eine 46-jährige Frau aus Bösel, die mit ihrem Auto die Garreler Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 53-jährige Frau wurde durch den Unfall schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo sie später ihren Verletzungen erlag. Die PKW-Fahrerin erlitt einen Schock. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt.

Saterland- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 31. Mai 2021, um 17.55 Uhr fuhr ein 53-jähriger Saterländer mit seinem Auto auf der Wittensander Straße in Richtung Bollingen und überholte einen vor ihm fahrenden Traktor mit Anhänger. Hierbei bemerkte er nicht, das dessen 23-jähriger Fahrzeugführer beabsichtigte nach links in einen dortigen Feldweg abzubiegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der PKW-Fahrer nach links und fuhr in einen angrenzenden Graben. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Barßel/Harkebrügge- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Montag, 31. Mai 2021, gegen 19.54 Uhr wollte ein 40-jähriger Leeraner mit seinem PKW von einem rechtsseitigen Parkstreifen auf die Dorfstraße einzufahren. Hierbei übersah er einen 35-jährigen Barßeler, der mit seinem Motorrad die Dorfstraße in Richtung Kampe befuhr. Es kam zu Zusammenstoß beider Fahrzeuge, woraufhin der Motorradfahrer zu Fall kam und sich schwere Verletzungen zuzog. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Friesoythe- Körperverletzung zum Nachteil eines Zoo-Mitarbeiters

Am Montag, 31. Mai 2021, gegen 17.30 Uhr kam es auf dem Gelände eines Tierparks in der Straße Über dem Worberg zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 55-jährigen Mitarbeiters. Eine bislang unbekannte, männliche Person hatte sich verbotswidrig in einem abgesperrten Bereich des Zoos aufgehalten. Nachdem er vom Mitarbeiter aufgefordert wurde diesen zu verlassen, schlug ihm der Zoobesucher mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin stürzte der Mitarbeiter und zog sich leichte Verletzungen zu. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Saterland- Starke Rauchentwicklung durch verbranntes Essen

Am Montag, den 31. Mai 2021, gegen 23.10 Uhr nahmen Anwohner der Mootzenstraße starken Rauchgeruch aus einem Nachbarhaus wahr und alarmierten die Feuerwehr. Durch die freiwillige Feuerwehr aus Scharrel und Ramsloh, die mit fünf Fahrzeugen und 30 Kameraden vor Ort war, wurde festgestellt, dass eine 60-jährige Anwohnerin Essen auf dem Herd hatte anbrennen lassen. Die 60-jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Weiterer Sachschaden ist nicht entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell