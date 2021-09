Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Glan-Münchweiler (ots)

Am Freitag, den 10.09.2021 gegen 15:00 Uhr kam in der Hauptstraße auf einem Park-platz eines Supermarktes zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 54-Jährige Unfallverursacher parkte hierbei rückwärts aus einer Parklücke aus und übersah den 67-Jährigen Geschädigten Fußgänger, welcher gerade hinter dem Fahrzeug vorbeilief. Der Geschädigte fiel zu Boden und zog sich hierbei eine blutende Kopf-wunde zu. Am Fahrzeug entstand minimaler Sachschaden. Nach erfolgter Erstversorgung durch eingetroffene Rettungskräfte und Notarzt, konnte der alkoholisierte Geschädigte die Örtlichkeit leichtverletzt verlassen. |pikus

