Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Seniorin hinterlässt hohen Schaden und fährt davon

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Auf der Hegestraße hat es am Dienstagnachmittag eine Unfallflucht mit über 10.000 Euro Sachschaden gegeben. Zeugen konnten beobachten, wie eine Autofahrerin um 16 Uhr gegen einen geparkten Anhänger am Seitenstreifen stieß und dann weiterfuhr. Weil sich die Zeugen das Kennzeichen gemerkt hatten, konnte die Frau schnell von der Polizei ermittelt werden. Die 82-jährige aus Bottrop gab an, nicht mitbekommen zu haben, dass sie einen Schaden an dem Anhänger verursacht habe.

