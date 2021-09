Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Bohlsbach - Rechts vor links missachtet

Offenburg, Bohlsbach (ots)

Zu einem Unfall mit einem schwer verletzten Rollerfahrer kam es am Mittwochmorgen in der Okenstraße. Gegen 7.30 Uhr missachtete der Zweiradfahrer im Kreuzungsbereich der Bühlerfeldstraße zur Straße "Oberer Mattenweg" offenbar die Vorfahrt eines auf der Bühlerfeldstraße fahrenden Audi-Lenkers, weshalb es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. In der Folge stürzte der Rollerfahrer, verletzte sich schwer und wurde mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt von etwa 6.000 Euro.

/lk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell