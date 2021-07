FW Ratingen: Update - Kreis Mettmann entsendet Feuerwehrkräfte - Einsatz im Rahmen der Bezirksbereitschaft 4 der Bezirksregierung Düsseldorf im Flutgebiet

Feuerwehr Ratingen

Kreis Mettmann, 19.07.21

Die Kräfte sind in der zugewiesenen Ortschaft tätig. In den Kellern der Häuser steht das Wasser bis zu 1,5m hoch. Aktuell mussten alle Kräfte die Arbeiten auf Weisung der Einsatzleitung abbrechen, um sich Einsatzbereit zu machen. Zwei Züge der Bereitschaft werden jetzt in einen anderen Ortsteil verlegt, in dem es wesentlich dramatischer zugeht.

Wir informieren Sie weiterhin.

