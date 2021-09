Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, Ödsbach - Verkehrsunfall

Oberkirch, Ödsbach (ots)

Ein Unfall hat am Mittwochabend auf der K5301 zu einem Leichtverletzten und etwa 35.000 Euro Sachschaden geführt. Gegen 20.50 Uhr fuhr eine 22-Jährige VW-Fahrerin aus Richtung Scheuermatt kommend in Fahrtrichtung Ödsbach. Um ihr Fahrzeug auf Höhe "Obere Alm" zu wenden, nutzte sie eine Grundstückseinfahrt. Beim Wiedereinfahren in den fließenden Verkehr kam es zum Zusammenstoß mit einen von rechts kommenden 21-Jährigen Ford-Fahrer. Durch den Aufprall kam der Ford von der Fahrbahn ab und auf einer Grünfläche zum Stehen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge kamen an den Abschlepphaken.

