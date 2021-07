Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Güllewagens auf einem Feld nahe der Ortschaft Barth

Neubrandenburg (ots)

Am 19.07.2021 gegen 15:40 Uhr meldeten Zeugen über Notruf, dass auf einem Feld an der L23, nahe der Ortschaft Barth, auf Höhe des dortigen Flugplatzes, ein landwirtschaftliches Nutzfahrzeug brennt. Beim Eintreffen der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Barth und Löbnitz, sowie den Einsatzkräften des Polizeirevieres Barth bestätigte sich der Sachverhalt. Es brannte auf dem Feld ein Güllewagen eines ortsansässigen landwirtschaftlichen Betriebes. Das Feuer konnte durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr wieder gelöscht werden. Diese befanden sich mit 16 Kameraden und 5 Fahrzeugen im Einsatz. Der Güllewagen brannte jedoch komplett aus und ist nicht mehr einsatzfähig. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 600.000,-EUR. Ursache des Brandes waren trockene Strohreste, welche sich an der Abgasanlage des Güllewagens entzündet hatten.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell