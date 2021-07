Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Waddenhausen. Fahndung nach Raub auf Tankstelle.

Lippe (ots)

Wir berichteten bereits von dem versuchten Raubüberfall auf die "Westfalen-Tankstelle" am Abend des 8. Julis 2021, bei dem eine bislang unbekannte Frau Bargeld erbeuten wollte (Link zur PM vom 09.07.2021): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/4964302. Auf der Flucht löste sich im Eingangsbereich der Tankstelle ein Schuss. Die Täterin wurde bei der Tatausführung videografiert. Die Lichtbilder dürfen jetzt aufgrund eines richterlichen Beschlusses veröffentlicht werden. Diese, sowie eine Beschreibung der Räuberin, finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/lage-versuchter-schwerer-raub Ihre Hinweise auf die Identität der Frau richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090 oder an jede andere Polizeidienststelle.

