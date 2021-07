Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Geldbörse gestohlen und Geld abgehoben.

Lippe (ots)

Anfang April dieses Jahres stahlen bislang Unbekannte die Geldbörse eines 76-jährigen Detmolders. Die Tat geschah vermutlich im Aldi-Markt an der Remmighauser Straße. Mit der dabei erbeuteten Debit-Karte hob ein bislang unbekannter Mann einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag vom Konto des 76-Jährigen ab. Dabei wurde der Täter videografiert. Auf Grund eines richterlichen Beschlusses dürfen die Bilder nunmehr veröffentlicht werden. Diese, sowie eine Beschreibung des Mannes, finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/detmold-taschendiebstahl-computerbetrug-1 Hinweise zum Aufenthalt oder zur Identität des Mannes richten Sie bitte an die Kripo in Lemgo unter 05261/9330 oder an jede andere Polizeidienststelle.

