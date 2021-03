Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht zwischen Bockenem und Ortshausen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (ste) - Am 12.03.2021, gegen 14:30 Uhr, ist es auf der Kreisstraße K333 zwischen den Ortschaften Bockenem und Ortshausen in 31167 Bockenem zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Im Bereich der B243a - Unterführung ist es im Begegnungsverkehr auf der äußerst schmalen Fahrbahn zu einem Spiegelklatscher zwischen zwei Pkw gekommen. Ein bislang unbekannter weißer Pkw entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Schadenshöhe am Pkw des Anzeigenerstatters beläuft sich auf rund 150 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

