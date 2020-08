Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Junger hat Eile

Vieles falsch gemacht hat am Sonntag in Giengen ein junger Autofahrer.

Kurz vor 22 Uhr soll der 19-Jährige in der Heidenheimer Straße einen Unfall verursacht haben, berichtet die Polizei. Ein 53-Jähriger wollte zu dieser Zeit nach links auf ein Grundstück abbiegen. Er bremste und kündigte seine Absicht mit dem Blinker an. All diese deutlichen Zeichen missachtete der 19-Jährige. Ebenso die durchgezogene Linie in der Fahrbahn. Er fuhr nach links und wollte den 53-Jährigen offenbar überholen. Weil der abbog stießen die Autos zusammen. Zum Glück wurde durch den Unfall niemand verletzt. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. Sie ermittelt jetzt gegen den 19-Jährigen. Ihn erwartet eine Anzeige.

Hinweis der Polizei: "Wer ein Fahrzeug führt, darf die durchgehende Linie auch nicht teilweise überfahren", sagt die Straßenverkehrsordnung, und weiter: "Wer überholt, darf dabei denjenigen, der überholt wird, nicht behindern." Ist die Verkehrslage unklar, darf ebenfalls nicht überholt. Falsches Überholen ist eine häufige Ursache schwerer Verkehrsunfälle, sagt die Polizei. Nicht zuletzt die intensive Geschwindigkeitsüberwachung der Polizei im vergangenen Jahr habe die Ursachen der Unfälle mit Personenschaden, die auf Eile zurückzuführen seien, weiter zurückgedrängt: zu schnelles Fahren, Missachten der Vorfahrt und Fehler beim Abbiegen sowie falsches Überholen. 1.392 Unfälle seien im Vorjahr noch auf diese Ursachen zurückzuführen gewesen, 2019 sei diese Zahl auf 1.331 zurückgegangen (-61 Unfälle, -4 Prozent). "Es ist ein mühsames Geschäft, aber es lohnt sich", sagt die Polizei. "Jedes einzelne Leben, das wir retten, jeder Mensch, den wir vor Verletzungen schützen, ist es wert."

