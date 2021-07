Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Fassade brennt nach Unkrautvernichtung.

Mittwochmorgen mussten Feuerwehr und Polizei zu dem Brand an dem Gebäude einer Tischlerei in der Südstraße ausrücken. Gegen 10:30 Uhr brannte ein Teil der Fassade des Gebäudes. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatten Anwohner das Feuer bereits gelöscht, so dass der Schaden im Rahmen blieb. Entstanden war der Brand beim Abflämmen von Unkraut auf dem Grundstück. In den letzten Tagen gab es mehrere Brände, die beim Flämmen von Unkraut entstanden sind. Bitte seien Sie besonders achtsam, wenn Sie Unkraut mittels eines Flämmers vernichten. Die Hitzeentwicklung dabei wird leicht unterschätzt und ist bei der erhöhten Brandgefahr im Sommer besonders riskant. Nutzen Sie diese Geräte nicht in der unmittelbaren Nähe von Gebäuden, Hecken oder Carports, damit das Feuer nicht übergreifen kann. Auch ausgetrocknete Rasenflächen können leicht in Brand geraten.

