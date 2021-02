Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falscher Microsoft-Mitarbeiter erlangt Zugriff auf Computer

Verbandsgemeinde Oberes Glantal (Kreis Kusel) (ots)

Das war knapp: Um ein Haar wäre ein 72-Jähriger sein Geld an einen falschen Microsoft-Mitarbeiter losgeworden. Der Unbekannte rief bei dem Senior an und machte ihm glauben, dass sein Computer mit Viren infiziert sei. Um die Schadsoftware zu entfernen, sollte der 72-Jährige ein Fernwartungsprogramm installieren. Der Unbekannte gewann das Vertrauen seines Opfers und die Kontrolle über den Computer. Für seine vermeintlichen Dienste forderte der angebliche Servicemitarbeiter Gutscheinkarten im Wert von 350 Euro. Der 72-Jährige besorgte die Karten, schöpfte dann aber Verdacht. Er recherchierte und stieß auf Meldungen, die vor der Betrugsmasche "Falsche Microsoft-Mitarbeiter" warnen. Die Gutscheinkarten löste der Mann nicht ein, so dass ihm dadurch kein Schaden entstand. Ob durch den Zugriff des Unbekannten auf seinen Computer ein Schaden entstanden ist, ist aktuell noch nicht geklärt.

Die Polizei warnt: Lassen Sie sich nicht auf solche Anrufe ein. Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu Ihnen auf. Wenn Sie ein angeblicher Servicemitarbeiter unaufgefordert anruft, legen Sie auf! Geben Sie niemals private Daten, wie zum Beispiel Bankverbindungen, Kreditkartennummern, Zugangsdaten zu Benutzerkonten etc. preis. Gewähren Sie Fremden keinen Zugriff auf Ihren Computer. Wenn Sie Opfer der Betrugsmasche geworden sind, trennen Sie Ihren Rechner sofort vom Internet und fahren Sie ihn herunter. Ändern Sie betroffene Passwörter sofort über ein nicht infiziertes Gerät. Informieren Sie Ihr Kreditunternehmen beziehungsweise die Zahlungsdienste und Unternehmen, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sein könnte. Erstatten Sie eine Anzeige bei der Polizei. |erf

