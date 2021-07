Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Medizinischer Notfall - Frau fährt in Zaun.

Mittwochnachmittag befuhr eine 51-jährige Lagenserin mit ihrem Peugeot die B 239 aus Herford kommend in Richtung Lage. Aufgrund eines medizinischen Notfalls kam sie auf Höhe der Lageschen Straße von der Fahrbahn ab. Sie überquerte die Fahrspur des Gegenverkehrs, einen angrenzenden Grünstreifen sowie den dortigen Geh-/Radweg, bevor der Peugeot gegen einen Zaun prallte. Zuvor streifte der Wagen noch einen Laternenmast. Die 51-Jährige musste zur stationären Behandlung in eine Klinik gefahren werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

