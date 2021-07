Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Fahndung nach Taschendieben.

Lippe (ots)

Mitte Juni 2021 war ein 81-jähriger Detmolder im Combi-Markt an der Bielefelder Straße einkaufen. Dabei stahlen ihm Diebe seine Geldbörse. Neben persönlichen Papieren und Bargeld fiel den Tätern auch die Debit-Karte des Opfers in die Hände. Hiermit hoben sie bei einem Geldinstitut Bargeld ab und bezahlten in einem weiteren Verbrauchermarkt Waren. Dabei wurde das Täterpärchen videografiert. Lichtbilder sowie Beschreibungen der Diebe finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/detmold-taschendiebstahl-computerbetrug-0 Ihre Hinweise zu den Personen richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Lemgo unter der Rufnummer 05261/9330 oder an jede andere Polizeidienststelle.

