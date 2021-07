Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Bargeld erbeutet.

Lippe (ots)

Anfang Juni dieses Jahres wurde eine 87-jährige Frau aus Bad Salzuflen bestohlen, während sie am Rollator gehend in einem Verbrauchermarkt einkaufen war. Mit der dabei erbeuteten EC-Karte hob eine Frau an einem Geldausgabeautomaten Bargeld ab. Dabei wurde die Täterin videografiert. Fotos der Frau dürfen nunmehr aufgrund eines richterlichen Beschlusses veröffentlicht werden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bad-salzuflen-taschendiebstahl-computerbetrug Hinweise auf die Identität der Frau nimmt das Kriminalkommissariat in Lemgo unter 05261/9330 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

