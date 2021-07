Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Wohnungseinbrüche, Hinweise erbeten

Kehl (ots)

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 7.45 Uhr und 18 Uhr verschaffte sich ein noch Unbekannter durch Aufbrechen eines Schließzylinders mit noch unbekanntem Werkzeug Zutritt in eine Wohnung eines Anwesens in der Richard-Wagner-Straße. Im Inneren durchwühlte der Täter die Zimmer. Ob ein Diebstahlschaden entstand, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zwischen 14 Uhr und 18 Uhr versuchte ein Einbrecher in eine Wohnung in der Müllerstraße zu gelangen, scheiterte jedoch an der Haustür. Nachdem die Kriminaltechniker die Spuren gesichert haben, ermitteln die Beamten des Polizeireviers Kehl. Hierbei wird auch geprüft, ob die Taten zusammenhängen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07851 893-0 zu melden.

