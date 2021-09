Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Oberachern - Vandalismus, Zeugen gesucht

Achern, Oberachern (ots)

Im Laufe der letzten Woche haben eine oder mehrere, bislang unbekannte Personen in Oberachern, in der sogenannten 'Geburtsbaumallee' ihr Unwesen getrieben. Nachdem zuvor schon eine Panoramatafel komplett zerstört wurde, war es nun ein zum Anlass einer Geburt gespendeter Nussbaum. Der daraus entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.450 Euro. Zeugen, die in den letzten Tagen Beobachtungen in oder nahe der 'Geburtsbaumallee' gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer, 07841 7066-0, bei den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch zu melden.

/cp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell