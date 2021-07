Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Bundespolizei nimmt gesuchten Straftäter fest

36-Jähriger muss für 328 Tage ins Gefängnis

Haren (Ems) / OT Rütenbrock (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter 36-Jähriger wurde Montagmittag an der deutsch niederländischen Grenze von der Bundespolizei verhaftet. Der Mann muss für knapp elf Monate ins Gefängnis. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung hatte eine Streife der Bundespolizei gegen 13:30 Uhr, ein aus den Niederlanden eingereistes und mit drei Personen besetztes Auto an der B408 in der Ortschaft Rütenbrock angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien im polizeilichen Fahndungssystem stellten die Beamten fest, dass der 36-jährige Fahrer von der Justiz mit Haftbefehl gesucht wurde. Der Franzose war im Jahr 2010 wegen Betruges zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt worden, von denen er noch 328 Tage abzusitzen hat. Der Mann wurde verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort verbüßt er jetzt seine Restfreiheitsstrafe.

