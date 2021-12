Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, den 8.Dezember 2021, gegen 13.30 Uhr befuhr eine 40-jährige Frau aus Molbergen mit ihrem PKW die Hauptstraße in Sedelsberg. Als sie in den dortigen Kreisverkehr einfahren wollte, übersah sie eine von links kommende 54-jährige Radfahrerin und kollidierte mit dieser. Durch den Zusammenstoß erlitt die Radfahrerin leichte Verletzungen.

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 8.Dezember 2021, gegen 18.18 Uhr befuhr eine 67-jährige Böselerin mit ihrem Volvo die Altenoyther Straße in Richtung Friesoythe. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer überholte die Frau und touchierte dabei den linken Außenspiegel. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich vermutlich um einen schwarzen Bulli/Transporter gehandelt haben. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93160 in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, den 8.Dezember 2021, gegen 17.55 Uhr befuhr eine 24-jährige Frau aus Lastrup mit ihrem PKW die Straße Lange Tange. Als sie einem Reh auswich, kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 24-jährige erlitt leichte Verletzungen.

Saterland- Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 8.Dezember 2021, gegen 18.30 Uhr befuhr eine 21-jährige Saterländerin mit ihrem VW Polo die Ostermoorstraße in Richtung Ramsloh. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam ihr mit seinem PKW entgegen und stieß beim Vorbeifahren gegen den Außenspiegel des VW Polo. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Am Polo entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 in Verbindung zu setzen.

Barßel - Diebstahl eines Oldtimer Treckers

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es in der Zeit zwischen dem 29.Juli 2021 und dem 10.November 2021 in der Oltmann-Strenge-Straße zum Diebstahl eines Oldtimer Treckers. Der Trecker wurde zwecks Durchführung von Reparaturarbeiten auf einem dortigen Grundstück abgestellt und durch bislang unbekannte Personen entwendet worden. Bei dem Oldtimer handelt es sich um einen grünen Deere, Typ 2130 S, Baujahr 1975. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

Barßel- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, den 08.Dezember 2021, gegen 12.40 Uhr befuhr ein 31-jähriger Barßeler mit seinem PKW, Renault die Müggenbergstraße aus Harkebrügge kommend in Richtung Barßel. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er zunächst nach rechts von Fahrbahn. Beim Versuch Gegenzulenken geriet sein PKW ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Am PKW entstand Totalschaden.

